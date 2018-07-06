Magazin - 06.07.2018 11:55

Demet Özdemir ile Seçkin Özdemir önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kahvaltı yapmaya geldiklerini söyleyen ikili, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna “Kafalarımız uyuşuyor, şu an çok mutluyuz” diye yanıt verdi. Muhabirlerin evlilik ile ilgili sorular sorması üzerine ise çift, "Evliliğe kapımız açık ama şu an çok erken. Henüz aileler de tanışmadı" cevabını verdi.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: