"Evliliğe kapımız açık ama..."

Yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir, evlilik sorularına bakın nasıl cevap verdi?

Magazin - 06.07.2018 11:55
"Evliliğe kapımız açık ama..."
Demet Özdemir ile Seçkin Özdemir önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kahvaltı yapmaya geldiklerini söyleyen ikili, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna “Kafalarımız uyuşuyor, şu an çok mutluyuz” diye yanıt verdi. Muhabirlerin evlilik ile ilgili sorular sorması üzerine ise çift, "Evliliğe kapımız açık ama şu an çok erken. Henüz aileler de tanışmadı" cevabını verdi.

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