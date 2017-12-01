Evde kedi beslemek

Wisconsin'de Carroll Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, kedi sahipleri köpek sahiplerinden çok daha belirgin bir zekâya sahip. Kedi sahipleri köpek sahiplerinden daha entellektüel ve zeki oldukları aynı zamanda kitap okumaya ve müzik dinlemeye daha çok düşkün oldukları da gözlemlenmiştir.

Yaşam - 01.12.2017 14:41

Evde kedi beslemek insan psikolojisinde terapi için en doğru adres. İnsanın zor zamanlarında onlara iyi gelerek yatıştırıcı bir dost vazifesi de görürler. Sizi sadece dinleyerek ve size sarılarak ihtiyacınıza tam ideal bir arkadaş gibi cevap verirler.



Özellikle kadınlar için. Bir İsveç araştırması bir kedinin bir kadında yarattığı mutluluk ve yoldaşlık duygusunun neredeyse romantik ilişkiyle eşit olduğunu göstermiştir.



Kediler Alzheimer'la savaşmada birebir: Alzheimer'lı hastaların evlerinde kedi varsa, daha az kaygılandıkları görülmüştür.



Kanadalı bilim adamlarına göre, kedi sahibi olmak, kollestrolün ana sebeplerinden biri olan trigliseridi düşürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nin araştırmasına göre kedi sahibi olma süresi büyüdükçe, bazı kanser türlerine yakalanma riskiniz düşüyor. Kedilerin taşıdığı bazı bakterilerin bunu önlediği düşünülüyor. Yanı sıra…



Kediler sosyal birer merhemdir.



Kediler depresyona birebirdir.



Kediler otistik çocuklar için tam bir yara bandıdır.



Bir kediyi okşamak sizi çok daha mutlu biri yapar.



Kedi sahipleri daha az doktora gitmeye ihtiyaç duyuyor.



Kediler çocukları daha kibar ve daha şefkatli yapıyor.



Kediler stresi azaltıyor.



Kediler kalp krizi riskini azaltıyor.



Kedi sahibi olmak astım ve bazı alerjilere birebir.



Kedi sahipleri felç geçirmeye daha az yatkın.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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