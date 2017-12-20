Ev hali sosyal medyayı salladı!
Maide'nin Altın Günü sinema filmiyle karşımıza çıkan Ezgi Mola'nın ev hali tüm sosyal medyayı salladı.
Magazin - 20.12.2017 13:30
Maide'nin Altın Günü sinema filmiyle adından söz ettiren Ezgi Mola aynı zamanda sosyal medyada yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiriyor. Hayran olduğu ünlüleri yorum yağmuruna tutan, onlarla kendini fotoshoplayan Mola bu sefer de yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın çektiği fotoğrafla kırdı geçirdi.
Ezgi Mola: Hayalimi gerçekleştirdim
Ezgi Mola'ya ev ziyaretine giden Enis Arıkan Mola'nın ev halini kendi hesabından paylaştı. Evde vakit geçirdiği zaman sürekli evi toparlayan Ezgi Mola'nın o hallerini kayıt altına alan Enis Arıkan takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Ezgi Mola’yı ev haliyle görüntüleyen Arıkan, Mola’nın Maide Teyze olmak için kulladığı silikon vücut kalıbını valizine koyarken ona takılmayı da ihmal etmedi. Bu esprilere kayıtsız kalmayan Ezgi Mola da bu kalıpla ilgili “Türkiye beni tombiş seviyor diye vücut takıyorum” şeklinde bir yorumda bulundu.
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