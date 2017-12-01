Esra Erol'un reytingleri düştü!

Esra Erol, izdivaç programı yaptığı dönemde aldığı reytinglere yeni programıyla ulaşamadı.

TV Dünyası - 01.12.2017 15:30
Esra Erol'un reytingleri düştü!
Yaklaşık 10 sene izdivaç programı sunan Esra Erol bu yıl farklı bir formatla izleyicinin karşısına çıktı. Çünkü geçtiğimiz yıl izdivaç programlarında yaşananlar sonrası alınan kararla tüm izdivaç programları yayından kaldırıldı.

Esra Erol izdivaç programı yaptığı dönemde hep reytinglerde ilk 10'un içerisinde yer alırdı. Fakat yeni programı aynı başarıyı gösteremedi. "Barıştırma" konulu programıyla ekrana gelen Esra Erol, reytinglerde çakıldı. Erol'un programı AB ve Total grubunda ilk 10'a bile giremedi. İlk bölümü ile 18. olan programın reytingleri sonraki dönemlerde biraz yükselse de eski programın reytinglerine bir türlü yaklaşamadı.
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