ATV’de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın 3. sezon çekimleri beklenenden daha erken başlayacak.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı yapımın çekimleri, 8 Ağustos Salı günü başlayacak. Çekimlere erken başlanacak olmasının sebebi, dizide Zeynep karakterini canlandıran ve Harvard’ın psikoloji bölümünü kazanan Ece Hakim’in üniversite öğrenimi için Amerika’ya taşınacak olması.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümleriyle Eylül’de ATV’de başlıyor.
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Kaynak: medyatava.com
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon çekimleri başlıyor!
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu.Dizi - 31 Temmuz 2017 23:30
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