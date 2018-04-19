Eski eşlerin film rekabeti!

Magazin - 19.04.2018 19:40

Merve Boluğur'dan ayar!

Merve Boluğur alay konusu oldu!

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 2 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Eylül ayında noktalamıştı. Boşandıktan 3 ay sonra Murat Dalkılıç, Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlamıştı. Kendisine bir şirket kuran Murat Dalkılıç, "Ustalar Alemi" isimli bir filmin çekimlerine başladı. Evli olduğu dönemde filmde Merve Boluğur'a da rol vereceği konuşulsa da boşanmanın ardından iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.Öte yandan Merve Boluğur uzun bir süredir setlerden uzaktı. Geçtiğimiz yapımcı Enis Özkan, Boluğur'la bir fotoğrafını Intagam'ın hikaye bölümünden paylaştı ve üzerine "Film başlıyor" diye yazdı. Bu paylaşımla birlikte Merve Boluğur'un da bir sinema filminde rol alacağı ortaya çıkmış oldu.Böylece eski eşlerin, beyazperdede rakip olacağı ortaya çıktı.