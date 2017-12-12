Eski dostlar düşman oldu!

Magazin - 12.12.2017 11:45

Cem Davran'a o sözleri hatırlatıldı!

Hande Ataizi’ne kötü haber!

Hande Ataizi çılgına döndü!

Hande Ataizi'nden cesur tercih!

Altın Kelebek Ödül Töreni'nin sunuculuğu Cem Davran ve Ayça Ayşin Turan üstlendi. Törenin bir bölümünde Ayça Ayşin Turan, Cem Davran ve Handa Ataizi'nin başrolünde yer aldığı "Ruhsar" dizisini izleyerek büyüdüğünü söyledi ve "Ruhsar"ın jenerik şarkısını seslendirdi.Bunun üzerine Cem Davran, Hande Ataizi'nin tuvalet camında sıkıştığı görüntülere gönderme yaparak ‘Aklıma tuvalet camı geldi nedense’ şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu konuşma salonda gülüşmelere yol açtı.Cem Davran'ın bu göndermesi Hande Ataizi'ni kızdırdı. Instagram sayfasına diziden bir fotoğrafı yükleyen Ataizi altına şu sözleri yazdı:"Yağmurlu bir günde, sen Cem Davran kalk, dizinin yıllarca yayınlandığı kanalın sunuculuğunu yap sonra da güzel anılarla değil de başkaları üzerinden prim yapmaya çalış. Ruhsar’ın ruhuna ters"