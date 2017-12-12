Eski dostlar düşman oldu!

Cem Davran'ın Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sarf ettiği sözlere Hande Ataizi cevap verdi...

Magazin - 12.12.2017 11:45
Eski dostlar düşman oldu!
Altın Kelebek Ödül Töreni'nin sunuculuğu Cem Davran ve Ayça Ayşin Turan üstlendi. Törenin bir bölümünde Ayça Ayşin Turan, Cem Davran ve Handa Ataizi'nin başrolünde yer aldığı "Ruhsar" dizisini izleyerek büyüdüğünü söyledi ve "Ruhsar"ın jenerik şarkısını seslendirdi.

Cem Davran'a o sözleri hatırlatıldı!

Cem Davran'a o sözleri hatırlatıldı!



Bunun üzerine Cem Davran, Hande Ataizi'nin tuvalet camında sıkıştığı görüntülere gönderme yaparak ‘Aklıma tuvalet camı geldi nedense’ şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu konuşma salonda gülüşmelere yol açtı.

Hande Ataizi’ne kötü haber!

Hande Ataizi’ne kötü haber!





Hande Ataizi çılgına döndü!

Hande Ataizi çılgına döndü!



HANDE ATAİZİ CEVAP VERDİ!

Cem Davran'ın bu göndermesi Hande Ataizi'ni kızdırdı. Instagram sayfasına diziden bir fotoğrafı yükleyen Ataizi altına şu sözleri yazdı:

"Yağmurlu bir günde, sen Cem Davran kalk, dizinin yıllarca yayınlandığı kanalın sunuculuğunu yap sonra da güzel anılarla değil de başkaları üzerinden prim yapmaya çalış. Ruhsar’ın ruhuna ters"

Hande Ataizi'nden cesur tercih!

Hande Ataizi'nden cesur tercih!



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Bağlantılar: Cem Davran, Hande Ataizi

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