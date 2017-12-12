Eski dostlar düşman oldu!

Cem Davran'a o sözleri hatırlatıldı!
Bunun üzerine Cem Davran, Hande Ataizi'nin tuvalet camında sıkıştığı görüntülere gönderme yaparak ‘Aklıma tuvalet camı geldi nedense’ şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu konuşma salonda gülüşmelere yol açtı.
Hande Ataizi’ne kötü haber!
Hande Ataizi çılgına döndü!
HANDE ATAİZİ CEVAP VERDİ!
Cem Davran'ın bu göndermesi Hande Ataizi'ni kızdırdı. Instagram sayfasına diziden bir fotoğrafı yükleyen Ataizi altına şu sözleri yazdı:
"Yağmurlu bir günde, sen Cem Davran kalk, dizinin yıllarca yayınlandığı kanalın sunuculuğunu yap sonra da güzel anılarla değil de başkaları üzerinden prim yapmaya çalış. Ruhsar’ın ruhuna ters"
Hande Ataizi'nden cesur tercih!