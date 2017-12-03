Eşiyle tartıştı, evi terk etti!

Geçtiğimiz günlerde ayrılacakları yönünde haberler çıkan Mustafa Sandal ile Emina Sandal çiftinin evliliklerinde yeni bir kriz yaşandığı iddia edildi.

Magazin - 03.12.2017 14:15
Eşiyle tartıştı, evi terk etti!
2008'de evlenen Mustafa-Emina Sandal'ın evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İddiaya göre; Mustafa Sandal eşiyle tartıştı, Çubuklu'da oturdukları villayı terk etti. Müge Gülşen'in haberine göre kavga nedenlerinden biri de şu; ülkesi Sırbistan'da ünlü bir popçu olan Emina Sandal yarım bıraktığı kariyerine dönmek istiyor.

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