Eşiyle tartıştı, evi terk etti!

Magazin - 03.12.2017 14:15

2008'de evlenen Mustafa-Emina Sandal'ın evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İddiaya göre; Mustafa Sandal eşiyle tartıştı, Çubuklu'da oturdukları villayı terk etti. Müge Gülşen'in haberine göre kavga nedenlerinden biri de şu; ülkesi Sırbistan'da ünlü bir popçu olan Emina Sandal yarım bıraktığı kariyerine dönmek istiyor.