2008'de evlenen Mustafa-Emina Sandal'ın evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İddiaya göre; Mustafa Sandal eşiyle tartıştı, Çubuklu'da oturdukları villayı terk etti. Müge Gülşen'in haberine göre kavga nedenlerinden biri de şu; ülkesi Sırbistan'da ünlü bir popçu olan Emina Sandal yarım bıraktığı kariyerine dönmek istiyor.
Eşiyle tartıştı, evi terk etti!
Geçtiğimiz günlerde ayrılacakları yönünde haberler çıkan Mustafa Sandal ile Emina Sandal çiftinin evliliklerinde yeni bir kriz yaşandığı iddia edildi.Magazin - 03.12.2017 14:15
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Mustafa Sandal, Emina Sandal
MAGAZİN HABERLERİ
- Tarkan'ın #tbt pozu!
- Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!
- Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
- Dubai'ye Tuba Büyüküstün damgası!
- Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
- Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
- Zeynep Sever Demirel'in doğum fotoğrafı...
- Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (06.12.2017)
- Eşinden veto mu geldi?