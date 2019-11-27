Eşinin ayaklarını öpen Selin Ciğerci'ye tepki yağınca...

Selin Ciğerci'nin futbolcu eşi Gökhan Çıra, fıtık ameliyatı oldu. Eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan Ciğerci'nin Çıra'nın ayaklarını öperken çekilen görüntüleri ise sosyal medyada büyük olay yarattı. Görüntüler tepki çekerken Selin Ciğerci'ye denmeyen kalmadı. Kısa sürede Selin Ciğerci ismi Twitter'da Türkiye gündemine girdi.Bu durum üzerine ünlü fenomen bir açıklamada bulundu. Ciğerci paylaşımına gelen yorumlar üzerine, "Sevmediğim evli bir adamın ayaklarını öpmedim. Benim kocam futbolcu ve ayaklarıyla para kazanıyor. Herkes kocasını, evladını severken böyle şeyler yapar" dedi.