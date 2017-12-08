Eşi acısına bir gün dayanabilmişti...

Hikayesi Ayla filmine konu olan ve dün hayatını kaybeden Kore Gazisi Emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği, eşinin acısına dayanamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Yaşam - 08.12.2017 14:03
Eşi acısına bir gün dayanabilmişti...
Hikayesi Ayla filmine esin kaynağı olan ve dün hayatını kaybeden Kore Gazisi Emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği de hayatını kaybetti. Eşinin acısına dayanamayan Nimet Dilbirliği'nin bu sabah evinde öldüğü öğrenildi.

Bunun üzerine Süleyman Dilbirliği için bugün cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ikindi vaktine ertelendi. Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği ile son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi. (Kaynak: DHA)
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Bağlantılar: Süleyman Dilbirliği

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