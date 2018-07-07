Eser Yenenler'den sevgilisine sürpriz hediye!

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın aşkı tam gaz devam ediyor.

Magazin - 07.07.2018 11:58
Eser Yenenler'den sevgilisine sürpriz hediye!
Eser Yenenler, 2015 Türkiye 4. güzeli Berfu Yıldız ile altı aydır aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda çiftin evlilik yolunda olduğu ileri sürülmüştü. Eser Yenenler'in yakın çevresine, "Berfu bana çok iyi geldi, onun sayesinde sigarayı ve gecce hayatını bıraktım" dediği duyulmuştu. Kanal D'de yayınlanacak olan 'Şöhret Kafası' programı ile ekrana gelecek olan Yenenler, sevgilisi Berfu Yıldız’a Scottish Fold cinsi gri bir kedi armağan etmiş. İddiaya göre, Eser Yenenler sevgilisine aldığı kedi için 2 bin 500 lira ödemiş.

Eser Yenenler, Berfu Yıldız ile evlilik kararı aldı!

Eser Yenenler, Berfu Yıldız ile evlilik kararı aldı!



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