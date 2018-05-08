Eser Yenenler'e düğünde büyük şok!

Magazin - 08.05.2018 10:43

İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen evlendi!

Sosyetik güzel Dila Tarkan ile 2016 yılında aşk yaşayan Eser Yenenler, o dönemde maddi durumunun uygun olmamasına rağmen sevgilisini tatile götürmek için banka kredisi çekmişti.Yenenler, sosyetik güzel ile ayrıldıktan sonra da borç ödediğini dile getirmişti.Eser Yenenler, bir süredir 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız ile aşk yaşıyor.Geçtiğimiz günler Yenenler'in yakın arkadaşı İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen görkemli bir törenle evlendi. Davete katılan birçok ünlü isim arasında Eser Yenenler'in eski sevgilisi Dila Tarkan da vardı.Eser Yenenler, eski aşkını görünce ne yapacağını bilemedi.