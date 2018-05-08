Eser Yenenler'e düğünde büyük şok!

İbrahim Büyükak'ın düğününe sevgilisi Berfu Yıldız ile birlikte katılan Eser Yenenler şoke oldu. Eski sevgilisi Dila Tarkan'la burun buruna gelen Yenenler, ne yapacağını şaşırdı.

Magazin - 08.05.2018 10:43
Eser Yenenler'e düğünde büyük şok!
Sosyetik güzel Dila Tarkan ile 2016 yılında aşk yaşayan Eser Yenenler, o dönemde maddi durumunun uygun olmamasına rağmen sevgilisini tatile götürmek için banka kredisi çekmişti.

Yenenler, sosyetik güzel ile ayrıldıktan sonra da borç ödediğini dile getirmişti.

Eser Yenenler: Sevgilimi Bali'ye götürmek için kredi çektim

Eser Yenenler, bir süredir 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günler Yenenler'in yakın arkadaşı İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen görkemli bir törenle evlendi. Davete katılan birçok ünlü isim arasında Eser Yenenler'in eski sevgilisi Dila Tarkan da vardı.

Eser Yenenler, eski aşkını görünce ne yapacağını bilemedi.

İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen evlendi!

İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen evlendi!
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