Eser Yenenler Show'da Murat Dalkılıç'a ağır linç!

Eser Yenenler'in sevilen programı Eser Yenenler Show'un geçtiğimiz akşamki konuğu ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tı.Eser Yenenler Show'un konuklarına gelen eğlenceli eleştirilerin paylaşıldığı 'Linç Et' köşesinde, Dalkılıç'a gelen eleştirilerden biri seyirci çok güldürdü. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in baby shower partisine katılan Dalkılıç'a, "Murat Dalkılıç’ı baldızının baby shower partisine katılmak zorunda bırakan bu hayattan her şeyi beklerim" yorumu geldi. Murat Dalkılıç, bu eleştiriye "3 hafta kaldı, sabırsızlıkla bekliyoruz" cevabını verdi.