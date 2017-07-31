Eser West ve Acun Ilıcalı buluşması!

Magazin - 31 Temmuz 2017 12:27

Survivor 2017 yarışmacılarından Eser West ve Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.Çeşme'de bir araya gelen isimlerden Eser West, Acun Ilıcalı'nın sürat teknesiyle gezintiye çıktı. West, Acun Ilıcalı ile beraber eğlendiği ve şarkı söylediği anları da sosyal medyada hesabından paylaştı.