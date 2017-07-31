Çeşme'de bir araya gelen isimlerden Eser West, Acun Ilıcalı'nın sürat teknesiyle gezintiye çıktı. West, Acun Ilıcalı ile beraber eğlendiği ve şarkı söylediği anları da sosyal medyada hesabından paylaştı.
Eser West ve Acun Ilıcalı buluşması!
Eser West ve Acun Ilıcalı'nın sürat teknesindeki eğlenceli anları..Magazin - 31 Temmuz 2017 12:27
Survivor 2017 yarışmacılarından Eser West ve Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.
Çeşme'de bir araya gelen isimlerden Eser West, Acun Ilıcalı'nın sürat teknesiyle gezintiye çıktı. West, Acun Ilıcalı ile beraber eğlendiği ve şarkı söylediği anları da sosyal medyada hesabından paylaştı.
Çeşme'de bir araya gelen isimlerden Eser West, Acun Ilıcalı'nın sürat teknesiyle gezintiye çıktı. West, Acun Ilıcalı ile beraber eğlendiği ve şarkı söylediği anları da sosyal medyada hesabından paylaştı.
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