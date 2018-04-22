Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Erzurum’un İspir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Yaşam - 22.04.2018 12:13
Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erzurum'da korkutan deprem. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, bugün saat 11. 18’de merkez üssü İspir’in Avcıköy’ün de 3.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İspir’in köylerinde hissedildi. (Kaynak: milliyet.com.tr)
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Bağlantılar: Erzurum, Deprem

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