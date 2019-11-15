Ertan Saban'ın samimi bir şekilde görüntülendiği güzel kim?

Ertan Saban, önceki gün sarışın bir kadın ile görüntülenmişti. Ebru Özkan ile evli ve bir çocuk babası olan Saban'ın koyu muhabbeti dikkat çekmişti. Mekan çıkışında flaşların patlaması ile panik yaşayan oyuncu ve yanındaki güzel, neye uğradığını şaşırmıştı. Görüntülenen sarışın kadın, yüzünü gizlerken alkolün etkisi ile ayakta durmakta zorluk çeken Ertan Saban ise kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularına sert bir dille cevap vermişti. Saban, "Saçma sapan hareketler yapmayın, nasıl sorular bunlar! Bakın arkadaşlar; ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına!" ifadelerini kullanmıştı.TV8'de ekrana gelen magazin programı Gel Konuşalım, Ertan Saban'la görüntülenen güzelin kimliğini açıkladı. İsminin Gülseren Aydın olduğu açıklanırken kendisinin de oyuncu olduğu ve birkaç dizide rol aldığı da öğrenildi. Ayrıca Gülseren Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladığı ve haberlerin doğru olmadığını söylediği de ortaya çıktı. Fakat Aydın'ın paylaştığı mesajı bir kaç dakika sonra sayfasından kaldırması kafa karıştırdı.