Ertan Saban ihanet iddiasıyla ilgili konuştu: O iş kapandı!

Ertan Saban: "Eşim dışında herkes bacımdır"

Onur Ünlü'nün stand-up gösterisinin galası önceki akşam yapıldı. Geceye katılanlar arasında Ertan Saban da vardı. İstanbul geccelerinde bir kadınla görüntülenen ve eşi Ebru Özkan’ı aldattığı haberleriyle gündeme gelen Saban, konuyla ilgili sorular üzerine “O iş kapandı bitti Allah’a şükür. Bir yanlış anlaşılmaydı” açıklamasında bulundu.