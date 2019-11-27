Ertan Saban: "Eşim dışında herkes bacımdır"
Ertan Saban ihanet iddiasıyla ilgili konuştu: O iş kapandı!
Ertan Saban ihanet iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu, "yanlış anlaşılmaydı, o iş kapandı" dedi.
27.11.2019 14:40 Magazin
Onur Ünlü'nün stand-up gösterisinin galası önceki akşam yapıldı. Geceye katılanlar arasında Ertan Saban da vardı. İstanbul geccelerinde bir kadınla görüntülenen ve eşi Ebru Özkan’ı aldattığı haberleriyle gündeme gelen Saban, konuyla ilgili sorular üzerine “O iş kapandı bitti Allah’a şükür. Bir yanlış anlaşılmaydı” açıklamasında bulundu.