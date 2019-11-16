Ertan Saban: "Eşim dışında herkes bacımdır"

Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban sarışın bir güzelle fena yakalandı!

Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, geçtiğimiz günlerde bir güzelle samimi bir şekilde görüntülenmişti. Alkolün etkisi ile ayakta durmakta zorluk çeken Saban, muhabirlerin sorularına "Saçma sapan hareketler yapmayın, nasıl sorular bunlar! Bakın arkadaşlar; ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına!" diyerek yanıt vermişti.Uçankuş'un haberine göre Ebru Özkan ve Ertan Saban çifti geçtiğimiz gecce el ele görüntülendiler. Ebru Özkan, "Ailecek yemek yedik. Şimdi de dostlarımızla eğlenceye gidiyoruz" açıklamasında bulundu.Ebru Özkan, eşinin görüntülerine cevap olarak "Çok tuhaf çok komik geliyor bu olay bize. Benim kocam çok sıcakkanlı olduğu için biz sevdiklerimize ve dostlarımıza sarılırız, muhabbet eder ve dertleşiriz" dedi.Ertan Saban ise durumu "Ben samimi bir adamım ve arkadaşımla birlikte oturduğum bir ortamda sarılırım. Ben böyle bir tipim. İnsanlara ters ve sert gelmiş olabilir ama ben bunu yapmaya devam edeceğim. Eşim dışında herkesi bacı ve kardeş bellediğim için bir risk görmüyorum" diyerek açıkladı.