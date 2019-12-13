Ersay Üner'den 360 derece klip!

Seri halinde yayınlanacak olan klip çalışmalarının başlangıç hikayesi “Selam” şarkısıyla izleyicilere aktarılıyor. Çekim tekniği ile izleyicilerin hayal gücünü zorlayan klibe ise akıllara kazınan ve merak uyandıran görüntüler eşlik ediyor.Nokta albümünün prodüktörlüğünü Ersay Üner’le birlikte üstlenen Büşra Pekin, klibin tüm aşamalarını yakından takip etti. Selam klibi, ikilinin Tatlım Tatlım, İki Aşık ve Nokta çalışmalarından sonra Prodüktörlüğünü üstlendikleri 4. projeleri.Klibin yönetmenliğini yapan Bedran Güzel, bu projeye özel olarak ürettiği fikirlerini Plan Sekans tekniği kullanarak klibe yansıttı. Çekime özel olarak dizayn ettirdiği araba ise görenleri şaşırttı.Klipteki rolü ve başarılı oyunculuk performansı ile müzisyen kimliğinin dışında farklı bir yeteneğini izleyicilere gösteren Ersay Üner, klipte esprili ve karizmatik tavırları ile beğeni topladı.Başarılı oyuncu Şükran Ovalı, ilk defa bir klipte yer alarak yakın arkadaşı Ersay Üner'e eşlik etti. Oyunculuk performans ile hikayenin duygusuna adeta hayat veren güzel oyuncu, izleyicileri kendisine hayran bıraktı.Klipte ayrıca Tuğçe Karabayır, Velican Sagun, Emrah Kandemir ve Büşra Serin de oyunculuklarıyla rol aldı.Görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu'nun üstlendiği ve Ataköy sokaklarında çekilen klibin çekim hazırlıkları 10 gün sürdü. Film tadında görüntüler ile şarkı için adeta özel bir film çekildi.Ersay Üner'in yeni klibi “Selam”, SM Production&DMC etiketiyle müzik kanallarında ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.