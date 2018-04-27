Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları açıklandı!

Star Tv'nin yaz dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları belli oldu.

TV Dünyası - 27.04.2018 12:44
Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları açıklandı!
Kerem Çakıroğlu’nun yönetmenliğini yapacağı açıklanan dizinin çekimleri başlamadan değişiklik yaşandı. Diziyi, 6. Bölümde final yapan Tehlikeli Karım dizisinin yönetmeni Çağrı Bayrak'ın yönetmesinin gündemde olduğu öğrendildi.

Senaryosunu “Kiralık Aşk” ve “Ufak Tefek Cinayetler” imza atan Meriç Acedemi’nin hikâyesinden yola çıkarak Ayşe Kutlu’nun yazdığı dizide Demet Özdemir “Sanem Soysal”, partneri Can Yaman ise “Can Divit” karakterlerine hayat verecek.

Erkenci Kuş'ta olaylar Sanem’in, babası Nihat’ın yerine aileye ait bakkalı açmasıyla başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak.
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