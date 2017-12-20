Erkek erkeğe alışveriş turu!

Magazin - 20.12.2017 10:09

Berrak Tüzünataç o soruyu duyunca...

Yakın iki dost olan Burak Yamantürk ve Birkan Sokullu önceki gün bir alışveriş merkezinde birlikte görüntülendi. AVM'de mağazaları dolaşan dostlar daha sonra Günaydın Steakhouse'da beraber öğle yemeği yedi. Keyifleri hayli yerinde olan ikili koyu bir sohbetin ardında iki saat kaldıkları AVM'den araçlarıyla ayrıldı.