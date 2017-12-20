Erkek erkeğe alışveriş turu!

Burak Yamantürk ve Birkan Sokullu önceki gün birlikte alışveriş turundayken görüntülendi.

Magazin - 20.12.2017 10:09
Erkek erkeğe alışveriş turu!
Yakın iki dost olan Burak Yamantürk ve Birkan Sokullu önceki gün bir alışveriş merkezinde birlikte görüntülendi. AVM'de mağazaları dolaşan dostlar daha sonra Günaydın Steakhouse'da beraber öğle yemeği yedi. Keyifleri hayli yerinde olan ikili koyu bir sohbetin ardında iki saat kaldıkları AVM'den araçlarıyla ayrıldı.

Berrak Tüzünataç o soruyu duyunca...

Berrak Tüzünataç o soruyu duyunca...



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