Erhan Çelik'in 5 yıla kadar hapsi istendi!

Gülben Ergen'in cep telefonuna gelen hakaret ve tehdit içerikli mesajlar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı iddianamede Erhan Çelik ve asistanı Seda K. ile şoförü Harun G. hakkında, "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Magazin - 08.12.2017 19:58
Erhan Çelik'in 5 yıla kadar hapsi istendi!
Şarkıcı Gülben Ergen'in cep telefonuna gelen hakaret ve tehdit içerikli mesajlar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı iddianamede Erhan Çelik ve asistanı Seda K. ile şoförü Harun G. hakkında, "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Gülben Ergen ve Erhan Çelik uzlaşmayı kabul etmedi

Gülben Ergen ve Erhan Çelik uzlaşmayı kabul etmedi



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Gülben Ergen'in cep telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit içerikli mesajların gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma sırasında iddiaya konu mesajların Erhan Çelik'in asistanı Seda K. ve Harun G. adına kayıtlı telefonlardan atıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin mesajları kabul ettikleri ancak mesajların tehdit ve hakaret amacıyla atılmadıkları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.

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5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Şüphelilerden Harun G.'nin tek başına mesajları attığı, Seda K.'nın ise Erhan Çelik'in azmettirmesi ile mesajları attığı belirtilen iddianamede, mesajların tehdit ve hakaret içerikli olduğu ifade edildi. Mesajların ısrarla gönderilmesinin şikayetçinin psikolojik yönden huzurlu ve sağlıklı yaşam hakkını ihlal ettiği belirtilen iddianamede, her üç şüphelinin de, "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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Gülben Ergen: Bir kadını namusundan tehdit etmek...



İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünden karar vermesi bekleniyor.

DHA

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