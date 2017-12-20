Erhan Çelik'in 5 yıl hapsi istendi!

Şarkıcı Gülben Ergen'in cep telefonuna yollanan hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gerekçe gösterilerek Erhan Çelik, şoförü ve asistanı hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, yargılama yapma yetkisinin İstanbul Adliyesi'nde olduğunu belirterek, yetkisizlik kararı ile iddianameyi İstanbul Adalet Sarayı'na gönderdi. Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir aracılığı ile yaptığı şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, yargılamanın yapılabilmesi için İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Magazin - 20.12.2017 12:16
Erhan Çelik'in 5 yıl hapsi istendi!
İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianameyi kabul eden İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, kabul kararı ile birlikte yetkisizlik kararı verdi. Mahkeme, şikayetçi Gülben Ergen'in UYAP adresinin Sarıyer olduğunu, şikayet edilenlerin de adreslerinin İstanbul Adalet Sarayı yargı çerçevesinde kaldığını gerekçe göstererek, yetkisizlik kararı verdi. Mahkeme, yargılama yapma yetkisinin İstanbul Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde olduğunu belirterek, dosyayı İstanbul Adalet Sarayı'na yolladı.

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ERHAN ÇELİK'İN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Gülben Ergen'in cep telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar geldiği, mesajı yollayan Erhan Çelik'in şoförü Harun G.'nin, Çelik'in azmettirmesi ile iddianameye konu mesajları attığı belirtiliyor.

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Erhan Çelik'in asistanı olan diğer şüpheli Seda K.'nin hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yolladığı belirtilen iddianamede, Erhan Çelik, Harun G. ve Seda K. için, "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. (Kaynak: DHA)

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