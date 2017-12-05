Erhan Çelik yeni ilişkisi için konuştu!

Mardin'de Sedef Orman'la birlikte görüntüleri basına yansıyan Erhan Çelik, “Sedef Hanım candır” açıklamasında bulundu.

Sosyete - 05.12.2017 12:17
Erhan Çelik yeni ilişkisi için konuştu!
Gülben Ergen'den olaylı bir şekilde boşanan Erhan Çelik gönlünü Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman'a kaptırmıştı. Çiftin Mardin'de çekilmiş görüntüleri önceki gün magazin sayfalarında yer almıştı.

Erhan Çelik’in yeni aşkı!

Erhan Çelik’in yeni aşkı!




Gülben Ergen ve Erhan Çelik uzlaşmayı kabul etmedi

Gülben Ergen ve Erhan Çelik uzlaşmayı kabul etmedi



Erhan Çelik Akmerkez'e girerken görüntülendi. Porsche marka aracıyla AVM'ye gelen Çelik, tek başınaydı. Yeni ilişkisine dair sorularla karşılaşan Erhan Çelik, “Sedef Hanım candır” yanıtını vermekle yetindi.

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Bağlantılar: Erhan Çelik, Sedef Orman

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