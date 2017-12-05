Erhan Çelik yeni ilişkisi için konuştu!
Mardin'de Sedef Orman'la birlikte görüntüleri basına yansıyan Erhan Çelik, “Sedef Hanım candır” açıklamasında bulundu.
Sosyete - 05.12.2017 12:17
Gülben Ergen'den olaylı bir şekilde boşanan Erhan Çelik gönlünü Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman'a kaptırmıştı. Çiftin Mardin'de çekilmiş görüntüleri önceki gün magazin sayfalarında yer almıştı.
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Erhan Çelik Akmerkez'e girerken görüntülendi. Porsche marka aracıyla AVM'ye gelen Çelik, tek başınaydı. Yeni ilişkisine dair sorularla karşılaşan Erhan Çelik, “Sedef Hanım candır” yanıtını vermekle yetindi.
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