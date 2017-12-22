Erdal Beşikçioğlu'nun favorisi 'Çukur'

Bebek'te görüntülenen Erdal Beşikçioğlu, yeni sezon dizilerden en çok ‘Çukur’u beğendiğini söyledi.

Magazin - 23.12.2017 07:00
Erdal Beşikçioğlu'nun favorisi 'Çukur'
Erdal Beşikçioğlu, Emre Karayel’le Bebek Koru Kahve çıkışı objektiflere takıldı.

Erdal Beşikçioğlu çok keyifsiz!

Uzun süredir sinemaya gitme şansı olmadığını söyleyen Beşikçioğlu, “Daha çok tiyatroya gidenlerdeniz. ‘Ayla’ ve ‘Yol Ayrımı’nı izlemedim. DVD’leri çıktığı zaman seyredeceğim” dedi.

Erdal Beşikçioğlu: Emrah'la konuştum

Erdal Beşikçioğlu: Emrah'la konuştum



‘Çukur’ dizisini beğendiğini söyleyen oyuncu, “Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz ve Aras Bulut İynemli’yi beğeniyorum” şeklinde konuştu.

Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklama

Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklama



Kaynak: milliyet.com.tr

Erdal Beşikçioğlu'ndan ‘Behzat Ç' müjdesi!

Erdal Beşikçioğlu'ndan ‘Behzat Ç' müjdesi!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...