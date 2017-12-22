Erdal Beşikçioğlu'nun favorisi 'Çukur'

Magazin - 23.12.2017 07:00

Erdal Beşikçioğlu: Emrah'la konuştum

Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklama

Erdal Beşikçioğlu'ndan ‘Behzat Ç' müjdesi!

Erdal Beşikçioğlu, Emre Karayel’le Bebek Koru Kahve çıkışı objektiflere takıldı.Uzun süredir sinemaya gitme şansı olmadığını söyleyen Beşikçioğlu, “Daha çok tiyatroya gidenlerdeniz. ‘Ayla’ ve ‘Yol Ayrımı’nı izlemedim. DVD’leri çıktığı zaman seyredeceğim” dedi.‘Çukur’ dizisini beğendiğini söyleyen oyuncu, “Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz ve Aras Bulut İynemli’yi beğeniyorum” şeklinde konuştu.Kaynak: milliyet.com.tr