Erdal Beşikçioğlu'nun favorisi 'Çukur'

Erdal Beşikçioğlu çok keyifsiz!
Uzun süredir sinemaya gitme şansı olmadığını söyleyen Beşikçioğlu, “Daha çok tiyatroya gidenlerdeniz. ‘Ayla’ ve ‘Yol Ayrımı’nı izlemedim. DVD’leri çıktığı zaman seyredeceğim” dedi.
Erdal Beşikçioğlu: Emrah'la konuştum
‘Çukur’ dizisini beğendiğini söyleyen oyuncu, “Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz ve Aras Bulut İynemli’yi beğeniyorum” şeklinde konuştu.
Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklama
Kaynak: milliyet.com.tr
Erdal Beşikçioğlu'ndan ‘Behzat Ç' müjdesi!