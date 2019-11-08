Enis Arıkan: "Bir tek benim başıma gelirdi!"

Enis Arıkan, Alice Müzikali'nden rol arkadaşı İbrahim Selim'in Youtube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Oyuncu, İbrahim Tatlıses'in "Mavi Mavi" isimli şarkısını seslendirirken önünde duran bardağa çarptı. Devrilen bardaktan kaçarken de oturduğu sandalyeden düştü. Enis Arıkan o anları Instagram hesabından "Bir tek benim başıma gelirdi" notuyla paylaştı. İzleyenler kahkahalara boğuldu.