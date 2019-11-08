Enis Arıkan: "Bir tek benim başıma gelirdi!"
İbrahim Selim'in programına konuk olan Enis Arıkan yayın sırasında sandalyeden düştü. Oyuncu o anların görüntüsünü "Bir tek benim başıma gelirdi!" notuyla Instagram hesabından paylaştı.
08.11.2019 11:57 Magazin
Enis Arıkan, Alice Müzikali'nden rol arkadaşı İbrahim Selim'in Youtube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Oyuncu, İbrahim Tatlıses'in "Mavi Mavi" isimli şarkısını seslendirirken önünde duran bardağa çarptı. Devrilen bardaktan kaçarken de oturduğu sandalyeden düştü. Enis Arıkan o anları Instagram hesabından "Bir tek benim başıma gelirdi" notuyla paylaştı. İzleyenler kahkahalara boğuldu.