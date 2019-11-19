Enis Arıkan annesinin altınlarını bozdurmuş!

Enis Arıkan, İbrahim Selim’in programına katıldı. Ünlü oyuncu programda bir çocukluk anısını anlattı. İşte o anı..."Arkadaşlar, yemin ediyorum bunu söyleyeceğim. Evdeki bütün altınları bozdurdum. Size yemin ediyorum. Çünkü aklımda hep, bence hırsızlık da böyle oluyor. Abi sünnet benim sünnetim, benimki kesildi. O altınlar benim altınlar deyip her hafta Kadıköy’e gidip bir çeyrek altın bozdurup, onunla gezdim, içtim…Annem diyordu ki, ‘Bu oğlumun parası nereden?’. Diyordum ki, hamburger yemiyorum okulda biriktiriyorum… Annem bir kere bile fark etmedi. Yemin ederim.30 altın falan bozdurmuşumdur. Annem de saf, bizim altınlar nerede demedi. Ben kadını yedim yıllarca.Ben çocukken çok zengindim. Şimdikinden daha zengindim"Ünlü oyuncu bu anıyı anlattığı videoyu sosyal medya hesabından "Özür dilerim anne" notuyla paylaştı.