Engin Öztürk müjdeyi verdi!

Magazin - 31 Temmuz 2017 06:00

Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, önceki gün Zorlu AVM’deydi.Bir süre mağazaları gezen Öztürk, daha sonra arkadaşlarıyla buluşup vakit geçirdi. "Ekranlara ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna "Eylül ayında bir dizi ile ekranlara dönüyorum. Şu anda tatilin tadını çıkartıyorum" diyen Öztürk, AVM’den motosikletine binerek ayrıldı.