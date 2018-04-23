Engin Hepileri'den romantik paylaşım!

Magazin - 24.04.2018 06:00

Engin Hepileri, çocuk için doğru zamanı açıkladı!

Önceki gün ABD'ye giden Engin Hepileri ile Beyza Şekerci, Mahhattan'da gezintiye çıktı.İtfaiye aracının önünde poz veren oyuncu çiftten Hepileri, eşiyle çektiği kareyi, "(Yanıyorum aşkımdan) dedim. Hemen geldiler. Yine de söndüremediler" notuyla paylaşıp romantikliğiyle sosyal medyaya damgasını vurdu.