Engin Hepileri'den romantik paylaşım!

Oyuncu Engin Hepileri ile meslektaşı Beyza Şekerci, aşklarıyla New York'u adeta yaktı. Oyuncu çift Beyza Şekerci ile eşi Engin Hepileri, adeta aşklarıyla New York'u yaktı.

Magazin - 24.04.2018 06:00
Engin Hepileri'den romantik paylaşım!
Önceki gün ABD'ye giden Engin Hepileri ile Beyza Şekerci, Mahhattan'da gezintiye çıktı.

Engin Hepileri, çocuk için doğru zamanı açıkladı!

Engin Hepileri, çocuk için doğru zamanı açıkladı!



İtfaiye aracının önünde poz veren oyuncu çiftten Hepileri, eşiyle çektiği kareyi, "(Yanıyorum aşkımdan) dedim. Hemen geldiler. Yine de söndüremediler" notuyla paylaşıp romantikliğiyle sosyal medyaya damgasını vurdu.

İşte Engin Hepileri'nin o paylaşımı:

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