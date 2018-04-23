Engin Hepileri'den romantik paylaşım!
Oyuncu Engin Hepileri ile meslektaşı Beyza Şekerci, aşklarıyla New York'u adeta yaktı.
Oyuncu çift Beyza Şekerci ile eşi Engin Hepileri, adeta aşklarıyla New York'u yaktı.
Magazin - 24.04.2018 06:00
Önceki gün ABD'ye giden Engin Hepileri ile Beyza Şekerci, Mahhattan'da gezintiye çıktı.
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İtfaiye aracının önünde poz veren oyuncu çiftten Hepileri, eşiyle çektiği kareyi, "(Yanıyorum aşkımdan) dedim. Hemen geldiler. Yine de söndüremediler" notuyla paylaşıp romantikliğiyle sosyal medyaya damgasını vurdu.İşte Engin Hepileri'nin o paylaşımı:
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