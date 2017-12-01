Engin Akyürek'in maketi bile yetti!

Bu da oldu! Brezilyalı kadınların Engin Akyürek günü!
Peru’da yayın yapan bir televizyon kanalında bir programda programın sunucuları, Engin Akyürek’i maketiyle programa alarak yorum yaptılar ve sunucular maket üzerinden diziyi tartıştılar. O anın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.
Ölene Kadar, Amerika yolcusu!
Engin Akyürek, son olarak geçtiğimiz haftalarda Çağan Irmak'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve Hilal Altınbilek ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Sana Emanet adlı sinema filminde rol aldı.
Dünyanın dört bir yanında Engin Akyürek çılgınlığı...