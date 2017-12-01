Engin Akyürek'in maketi bile yetti!

Engin Akyürek sevgisi sınır tanımıyor. Şu sıralar Kara Para Aşk’ın ekrana geldiği Peru’da bir program Engin Akyürek’i maketiyle programa alarak yorum yaptılar ve sunucular maket üzerinden tartıştılar.

Magazin - 02.12.2017 02:00
Ünlü oyuncular Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı Kara Para Aşk dizisi, Peru'da bir televizyonda yayınlanıyor.

Bu da oldu! Brezilyalı kadınların Engin Akyürek günü!

Bu da oldu! Brezilyalı kadınların Engin Akyürek günü!



Peru’da yayın yapan bir televizyon kanalında bir programda programın sunucuları, Engin Akyürek’i maketiyle programa alarak yorum yaptılar ve sunucular maket üzerinden diziyi tartıştılar. O anın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Ölene Kadar, Amerika yolcusu!

Ölene Kadar, Amerika yolcusu!



Engin Akyürek, son olarak geçtiğimiz haftalarda Çağan Irmak'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve Hilal Altınbilek ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Sana Emanet adlı sinema filminde rol aldı.

Dünyanın dört bir yanında Engin Akyürek çılgınlığı...

Dünyanın dört bir yanında Engin Akyürek çılgınlığı...
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