Engin Akyürek'in maketi bile yetti!

Magazin - 02.12.2017 02:00

Bu da oldu! Brezilyalı kadınların Engin Akyürek günü!

Ölene Kadar, Amerika yolcusu!

Dünyanın dört bir yanında Engin Akyürek çılgınlığı...

Ünlü oyuncular Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı Kara Para Aşk dizisi, Peru'da bir televizyonda yayınlanıyor.Peru’da yayın yapan bir televizyon kanalında bir programda programın sunucuları, Engin Akyürek’i maketiyle programa alarak yorum yaptılar ve sunucular maket üzerinden diziyi tartıştılar. O anın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.Engin Akyürek, son olarak geçtiğimiz haftalarda Çağan Irmak'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve Hilal Altınbilek ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Sana Emanet adlı sinema filminde rol aldı.