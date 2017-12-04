Engin Akyürek, kitap ve çizgi filmlere girdi!

Magazin - 05.12.2017 02:00

Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in şöhreti sınırları iyice aştı! 2014'te atv'de yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisiyle dünyanın dört bir yanında geniş hayran kitlesine ulaşan Akyürek, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandı. Yayınlandığı yıllarda reyting rekorları kıran dizide başrolü Tuba Büyüküstün ile paylaşan Akyürek sevgisi öylesine bir hal aldı ki ünlü oyuncunun Peru'da yaptırılan maketi dahi büyük ilgi gördü.'ENGİNO' VE 'KÜÇÜK AKYÜREK'Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Çin'den Rusya'ya, Endonezya'dan İsveç'e, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar milyonlarca kişinin gönlünü fetheden Akyürek'e duyulan sevgi bununla sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncunun dünya çapındaki şöhretine kayıtsız kalmayan Brezilya'daki yapımcılar, Engin Akyürek'i çocuk kitaplarına ve çizgi filmlere dahil etti. 'Küçük Engin' adlı İspanyolca basılan kitapta Akyürek'in karikatürü kullanılırken Güney Amerika'da yayınlanan 'Turma da Monica' (Monica'nın Çetesi) adlı çizgi filmde ise ünlü oyuncu 'Engino' adındaki karakterle miniklerin sevgisini kazandı.ONLARCA ÜLKEDE İZLENİYORAkyürek ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı 'Kara Para Aşk', 107 ülkeye satılarak 'En Çok İhracatı Yapılan Dizi' kategorisinde ödül sahibi olmuştu.Kaynak: takvim.com.tr