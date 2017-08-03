Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk yedi aylık döneminde yüzde 6.05 artışla yüzde 5.0 olan yıllık hedefi 1.05 puan aştı. Tüketici fiyatlarındaki 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 9.44'e çıktı.
TÜİK verilerine göre, Temmuz'da endekste kapsanan 414 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 271 maddenin ortalama fiyatları arttı, 80 maddenin ortalama fiyatları düştü.
Yurt içi üretici fiyatları da, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.72 arttı ve yedi aylık artış yüzde 8.60'ı, yıllık artış da yüzde 15.45'i buldu. Yurt iç i üretici fiyatlarında 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 10.94 oldu.
Enflasyon Temmuz ayı rakamları açıklandı
Tüketici fiyatları, Temmuz'da beklentilere paralel olarak yüzde 0.15 arttı ve yıllık enflasyon Ocak ayından bu yana ilk kez tek haneye inerek, geçen yılın aynı ayına göre 1.0 puan artışla yüzde 9.79 olarak gerçekleşti.Yaşam - 03 Ağustos 2017 10:38
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