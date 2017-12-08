En sevilen diziler
KızlarSoruyor platformunun hazırladığı "2017'nin En Ses Getiren Dizisi" anketinin sonucunu açıkladı. Kıyasıya rekabetin sonucu belli oldu.TV Dünyası - 08.12.2017 11:35
KizlarSoruyor üyelerinin oylarıyla "2017’nin En Ses Getiren Dizisi" başladığı tarihten final tarihine kadar gündemden düşmeyen Show TV'nin "İçerde" dizisi oldu. Finaliyle de adından oldukça söz ettiren İçerde dizisini TRT 1'in iddialı yapımı Diriliş Ertuğrul takip etti. Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin ise üçüncü seçildi.
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