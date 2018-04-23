En hanım köylü Burak Özçivit!
“Ünlü Türk erkeklerinden hangisi daha hanımcı?” başlığıyla açılan bir ankette Burak Özçivit açık ara birinci seçildi.
Magazin - 23.04.2018 14:40
KizlarSoruyor üyelerine “Ünlü Türk erkeklerinden hangisi daha hanımcı?” sorusunu yönlendirdi.
Ankette oyların %56’sını alan Burak Özçivit açık ara en hanımcı ünlü Türk erkeği seçildi. Kenan Doğulu ve Okan Kurt ikinciliği paylaşırken, üçüncü Rüştü Reçber oldu.
Ankette kadın-erkek dağılımında da sonuç değişmedi. Kadınların %56'sı ve erkeklerin %57'si Burak Özçivit'ten yana oy kullandı.
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