En fit anne Çağla Şıkel

Çağla Şıkel, Bodrum'da çocukları ve köpeği ile tatil yapıyor.

Magazin - 01 Ağustos 2017 09:01
En fit anne Çağla Şıkel
Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay ile Bodrum'da tatil yapmaya devam ediyor. Çağla Şıkel günün çoğunu toy poodle cinsi köpeğiyle geçiriyor. Önceki gün Türkbükü'nde görüntülenen güzel manken oğullarına şnorkel ile dalış yapmayı öğretti. Şıkel, bir ara köpeği Tarçın’ı denize sokmak istese de başarılı olamadı. 38 yaşındaki Şıkel, fit görüntüsüyle yine meraklı bakışları üzerinde topladı.

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