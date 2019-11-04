Emre Kınay: "Ceplerini doldurma derdindeler"

'Sevgili Geçmiş' oyuncuları şık giyimleriyle çok konuşulacak!

Oyuncu Emre Kınay, Posta Gazetesi'ne verdiği röportajda hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.Emre Kınay yeni nesil oyuncularla ilgili "Genç kuşaktan umutsuzum. Bir an evvel bilinçlenmelerini istiyorum. Beğendiklerim de var. Kıvanç’a (Tatlıtuğ) bayılıyorum mesela. Son derece iyi bir oyuncu oldu. 80 milyonluk ülkede toplasan 10 iyi genç oyuncu sayamam. Kafayı doldurmadan ceplerini doldurma derdindeler." dedi.Başarılı oyuncu aşk hayatı ile ilgili "Hayatımda kimse yok. Zaten hangi kadın bu mesai koşullarına tahammül eder ki? Benim aşkım kızım. Onun doğru düzgün bir insan olması için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Evlenecek ve evlenilecek bir adam değilim. Şu anda durum bu… Aslında evcimenim. İşim biter bitmez eve koşarım. Ekmeğimi bile kendim yaparım. Mutfakta şahaneyimdir. Ama aşka vakit yok." dedi.