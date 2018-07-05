Emre Altuğ site güvenliği oldu!
Şarkıcı Emre Altuğ, sosyal medya hesabından çekimleri devam eden yeni filmiyle ilgili paylaşım yaptı.
Magazin - 05.07.2018 13:15
Şarkıcılık kariyeri yanında aynı zamanda hizmet sektörüne de giren ve açtığı mekanlarla adından söz ettirmeyi başaran Emre Altuğ, bir yandan da oyunculuk kariyerine devam ediyor. Altuğ, şimdilerde ‘Müsadenizle Büyükler’ adlı filmin çekimlerini gerçekleştiriyor. Emre Altuğ, üzerinde güvenlik kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafı "Bu sitenin güvenliği benden sorulur" notuyla Instagram hesabından paylaştı.
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