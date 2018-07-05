Emre Altuğ site güvenliği oldu!

Magazin - 05.07.2018 13:15

Yılın babası Emre Altuğ!

Oğulları için bir araya geldiler!

Şarkıcılık kariyeri yanında aynı zamanda hizmet sektörüne de giren ve açtığı mekanlarla adından söz ettirmeyi başaran Emre Altuğ, bir yandan da oyunculuk kariyerine devam ediyor. Altuğ, şimdilerde ‘Müsadenizle Büyükler’ adlı filmin çekimlerini gerçekleştiriyor. Emre Altuğ, üzerinde güvenlik kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafı "Bu sitenin güvenliği benden sorulur" notuyla Instagram hesabından paylaştı.