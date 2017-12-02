Emrah'tan 'Aşk ve Mavi'ye özel ninni!

Bu haftaki yayınlanan bölümüyle büyük beğeni toplayan Aşk ve Mavi dizisine Emrah’ın dizi için özel yazıp okuduğu ninni damga vurdu.

TV Dünyası - 02.12.2017 14:10
Çekimleri Kapadokya Ürgüp’te devam eden Aşk ve Mavi dizisinin Cuma günü yayınlanan bölümü ekranlara damga vurdu. Sevilen sanatçı Emrah’ın dizi için özel yazdığı “Hoş geldin” ninnisi izleyicinin kulağının pasını sildi. Emrah’ın ninni okuması sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Emrah hayranlarını ekrana kitleyen Aşk ve Mavi, Ali ve Mavi’nin aşkını konu alıyor.

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Hakan Arslan’ın oturduğu dizide Burcu Kıratlı, Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin yanı sıra Birgül Ulusoy, Ayşegül Ünsal, Cüneyt Mete, Uğur Uzunel, Alayça Öztürk, Nur Yazar ve Osman Karakoç gibi başarılı isimleri rol alıyor.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

TV DÜNYASI HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 100. bölümünü kutladılar!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Vatanım Sensin'e sürpriz transfer!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Aras Bulut İynemli pazarcı oldu!
  • Burak Kut, stüdyoyu bastı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İşte Vatanım Sensin'in final tarihi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!