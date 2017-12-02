Emrah'tan 'Aşk ve Mavi'ye özel ninni!

Bu haftaki yayınlanan bölümüyle büyük beğeni toplayan Aşk ve Mavi dizisine Emrah’ın dizi için özel yazıp okuduğu ninni damga vurdu.

TV Dünyası - 02.12.2017 14:10

Çekimleri Kapadokya Ürgüp’te devam eden Aşk ve Mavi dizisinin Cuma günü yayınlanan bölümü ekranlara damga vurdu. Sevilen sanatçı Emrah’ın dizi için özel yazdığı “Hoş geldin” ninnisi izleyicinin kulağının pasını sildi. Emrah’ın ninni okuması sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Emrah hayranlarını ekrana kitleyen Aşk ve Mavi, Ali ve Mavi’nin aşkını konu alıyor.



NTC Medya Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Hakan Arslan’ın oturduğu dizide Burcu Kıratlı, Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin yanı sıra Birgül Ulusoy, Ayşegül Ünsal, Cüneyt Mete, Uğur Uzunel, Alayça Öztürk, Nur Yazar ve Osman Karakoç gibi başarılı isimleri rol alıyor.

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