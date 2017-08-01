Emrah'ın oğlundan olay fotoğraflar!

Emrah'ın oğlu Tayfun'un sevgilisiyle verdiği pozlar olay oldu.

Magazin - 01 Ağustos 2017 09:33
Emrah'ın oğlundan olay fotoğraflar!
'Aşk ve Mavi' dizisinde boy gösteren Emrah'ın oğlu Tayfun'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Tayfun'un sevgilisi Funda Çakı ile verdiği pozlar çok konuşuldu. Çakı, Tayfun Erdoğan'ın alnına rujla "Benim" yazdı.

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