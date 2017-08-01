'Aşk ve Mavi' dizisinde boy gösteren Emrah'ın oğlu Tayfun'un fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Tayfun'un sevgilisi Funda Çakı ile verdiği pozlar çok konuşuldu. Çakı, Tayfun Erdoğan'ın alnına rujla "Benim" yazdı.
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Emrah'ın oğlundan olay fotoğraflar!
Emrah'ın oğlu Tayfun'un sevgilisiyle verdiği pozlar olay oldu.Magazin - 01 Ağustos 2017 09:33
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