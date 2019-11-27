Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'da böyle karşılandı! İlk sözleri...

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer'in bu başarısı Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılandı. Usta oyuncu önceki gün New York'tan İstanbul'a döndü. Bilginer, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.Usta oyuncu kendisini bekleyen gazetecilere, "O ödül için aday olmuş olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. önemliydi. Ödülü kazanmış olmam benim için mutluluk vesilesi ama asıl mutlu eden Türkiye'de bu ödülün mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu o yüzden ben daha da mutluyum" açıklamasında bulundu.