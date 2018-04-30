Emily Ratajkowski eşini affetti mi?

Magazin - 01.05.2018 00:01

Sebastian Bear-McClard ile evlendiğini Instagram'dan duyuran Emily Ratajkowski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmüyor.Instagram hesabından cesur paylaşımlar yapan Ratajkowski, takipçilerini adeta mest ediyor.Geçtiğimiz günlerde eşi Sebastian Bear-McClard, New York'ta 26 yaşındaki İngiliz manken Suki Waterhouse ile sarmaş dolaş bir şekilde kameralar yakalanmıştı. Yeni gelin Emily Ratajkowski, çıkan haberlerin üzerine sessizliğe gömülerek ortadan kaybolmuştu.Ancak Emily Ratajkowski sessizliğini bozarak, eşiyle yemek yemeye çıktığını "Kraliçe ve kral" notuyla Instagram'dan paylaştı.İşte Emily Ratajkowski'nin o paylaşımı: