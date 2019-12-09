Emily Ratajkowski'den üstsüz paylaşım!

Emily Ratajkowski, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı adeta salladı. Kusursuz fiziğiyle büyük beğeni toplayan ABD'li model Emily Ratajkowski, yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı yarı çıplak pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.28 yaşındaki 'Emrata' lakaplı güzel model, kameralara üstsüz bir şekilde poz verdi. Londra doğumlu yıldızın cesur paylaşımına, kısa sürede bir milyonun üzerinde beğeni geldi.Emily Ratajkowski, "Bazı günlerde tüylerimi almayı seviyorum ama bazen de bana kendimi çekici hissettiren şey vücut kıllarımı uzatmak oluyor" açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.