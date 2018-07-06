Eliz Sakuçoğlu'nun Murat Boz isyanı!

Dedikodu - 06.07.2018 15:18

Eliz’i fena ‘Boz’du!

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Murat Boz'a sitem!

İddiaya göre bir dönem aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu ile Murat Boz, Çeşme'de bir mekanda karşılaşmıştı. Murat Boz, Eliz Sakuçoğlu'na selam dahi vermezken eski sevgilisinin konuşma isteğini de geri çevirmişti. Eliz Sakuçoğlu çıkan bu haberlere sosyal medyadan cevap verdi.Yaklaşık üç yıl önce aşk yaşadığı Murat Boz’la haberlerde yazılan gibi bir durum olmadığını belirten Sakuçoğlu, hesabından şu açıklamada bulundu:“Bozuk plak gibisiniz dinlemekten sıkıldım artık… Ve şu bilinsin ki her bozuk plak bir gün kırılır sesi çıkmamasından korkarım. Anlayacağınız kimsenin peşinden koştuğum yok, kimseden bir şey istediğim de yok! Az ötede oynayın sadece bu oyunu artık, yoksa piyon sandığınız halimle şah dedirtip mat çekerim! Hala susuyorum diye yenilgiye hüküm giydi sanmasın kimseler!”