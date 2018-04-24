Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!

Magazin - 24.04.2018 08:49

Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığında yeni gelişme!

Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılmasından sonra ünlü popçuyla Amerika'da görüştüğüne ve Türkiye'de de gizli gizli buluştuğuna dair çıkan haberlere adeta ateş püskürdü.Eliz Sakuçoğlu, çıkan haberlerin yalan ve iftira olduğunu, yasal yollara başvuracağını açıkladı.