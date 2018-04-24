Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
Aslı Enver ile Murat Boz'un sürpriz ayrılığı ile ilgili ortaya yeni bir iddia daha atılmıştı. İddiaya göre; Murat Boz eski aşkı Eliz Sakuçoğlu ile Amerika'da görüşmüş, Türkiye'de de gizli gizli görüşüyormuş.
Magazin - 24.04.2018 08:49
Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılmasından sonra ünlü popçuyla Amerika'da görüştüğüne ve Türkiye'de de gizli gizli buluştuğuna dair çıkan haberlere adeta ateş püskürdü.
Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığında yeni gelişme!
Eliz Sakuçoğlu, çıkan haberlerin yalan ve iftira olduğunu, yasal yollara başvuracağını açıkladı.İşte Eliz Sakuçoğlu'nun o paylaşımı:
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