Eliz Sakuçoğlu geri döndü!

Magazin - 01.07.2018 14:36

Eliz erkeklere seslendi!

Eliz Sakuçoğlu'nun rüya tatili!

Bir dönem Murat Boz ile aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Sakuçoğlu, Instagram hesabına yüklediği cesur fotoğraflarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Ancak medyatik güzelin yüz binlerce takipçisi olan Instagram hesabı üç ay önce hack’lenmişti. Eliz Sakuçoğlu, önceki gün yeni Instagram hesabıyla sosyal medyaya geri döndü.Eliz Sakuçoğlu, Instagram hesabını açar açmaz hikaye kısmından şu paylaşımı yaptı: