Eliz Sakuçoğlu geri döndü!

Eliz Sakuçoğlu’nun yüz binlerce takipçisi olan Instagram hesabı üç ay önce hack’lenmişti. Sakuçoğlu, önceki gün yeni Instagram hesabıyla sosyal medyaya geri döndü.

Magazin - 01.07.2018 14:36
Eliz Sakuçoğlu geri döndü!
Bir dönem Murat Boz ile aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Sakuçoğlu, Instagram hesabına yüklediği cesur fotoğraflarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Ancak medyatik güzelin yüz binlerce takipçisi olan Instagram hesabı üç ay önce hack’lenmişti. Eliz Sakuçoğlu, önceki gün yeni Instagram hesabıyla sosyal medyaya geri döndü.

Eliz Sakuçoğlu, Instagram hesabını açar açmaz hikaye kısmından şu paylaşımı yaptı:


Eliz erkeklere seslendi!

Eliz erkeklere seslendi!



Eliz Sakuçoğlu'nun rüya tatili!

Eliz Sakuçoğlu'nun rüya tatili!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Eliz Sakuçoğlu

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Cihangir'de el ele ev baktılar! Cihangir'de el ele ev baktılar!
Elçin Sangu, 'Defne'yi gömdü! Elçin Sangu, 'Defne'yi gömdü!
Enis Arıkan sette kaza geçirdi! Enis Arıkan sette kaza geçirdi!
Ebru Gündeş, 2 hafta önce Reza Zarrab’la görüştü! Ebru Gündeş, 2 hafta önce Reza Zarrab’la ...
Eliz Sakuçoğlu'nun Murat Boz isyanı! Eliz Sakuçoğlu'nun Murat Boz isyanı!
Makyajsız güzel Sinem Kobal! Makyajsız güzel Sinem Kobal!
21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başlıyor! 21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri ...
Cem'in Defne'ye cevabı şaşırttı! Cem'in Defne'ye cevabı şaşırttı!
Cem Yılmaz’ın şikayetine takipsizlik kararı Cem Yılmaz’ın şikayetine takipsizlik kararı
Ekranlara böyle veda edecek! Ekranlara böyle veda edecek!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Bu artık bir cinayet soruşturması" "Bu artık bir cinayet soruşturması"

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!