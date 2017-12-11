Eliz Sakuçoğlu attığını vurdu!

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur karelerle kendisinden söz ettiren Eliz Sakuçoğlu, telefonundaki görüntüleri silerken bulduklarını takipçileriyle paylaştı. Sakuçoğlu'nun paylaştıkları takipçilerini şaşırttı.

Magazin - 11.12.2017 22:05
Eliz Sakuçoğlu attığını vurdu!
Modacı Beren Benan ile evliliğin eşiğinden dönen stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle silahlara olan merakını ortaya koydu. Bir poligonda atış yaparken çekilmiş fotoğraflarını hesabından paylaşan Sakuçoğlu’nun iyi bir atıcı olduğu da hedef kağıdından belli oluyor.

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