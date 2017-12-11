Eliz Sakuçoğlu attığını vurdu!

Magazin - 11.12.2017 22:05

Modacı Beren Benan ile evliliğin eşiğinden dönen stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle silahlara olan merakını ortaya koydu. Bir poligonda atış yaparken çekilmiş fotoğraflarını hesabından paylaşan Sakuçoğlu’nun iyi bir atıcı olduğu da hedef kağıdından belli oluyor.