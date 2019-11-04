Elimi Bırakma dizisinde kriz çıktı! Başrol oyuncusu seti terk etti!

Medyaradar'da yer alan habere göre önceki gecce çekimler esnasında gerçekleşen olayda; kendisine mikrofon takılması gerektiğini söyleyen rejide görevli kadın çalışana ‘salak mısın’ diyen Navruz, daha sonra dövmekle tehdit ederek üzerine yürüdü.
Set ekininin tepki göstermesi üzerine Navruz, çekimleri yarıda bırakıp arabasıyla uzaklaştı.
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YAYIN GÜNÜ DEĞİŞMİŞTİ
Pazar akşamları ekranlara gelen dizi TRT'de alınan kararla salı gününe çekilmişti.
TRT 1’in yapımını Üs Yapım’ın, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği Elimi Bırakma'nın başrollerini Alp Navruz, Alina Boz, Ebru Aykaç, Gökçe Yanardağ, Dolunay Soysert, Emre Bey ve Seray Gözler’in paylaşıyor (Kaynak:www.medyaradar.com)
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