Elimi Bırakma dizisinde kriz çıktı! Başrol oyuncusu seti terk etti!

Alp Navruz'dan teşekkür pozu!

'Elimi Bırakma' yeni sezonu açtı! İşte ilk görüntüler..

İddiaya göre TRT1 ekranlarında yayınlanan ‘Elimi Bırakma’ isimli dizinin başrol oyuncusu Alp Navruz, rejide görevli bir kadın çalışanın üzerine yürüyerek darp etmekle tehdit etti.Medyaradar'da yer alan habere göre önceki gecce çekimler esnasında gerçekleşen olayda; kendisine mikrofon takılması gerektiğini söyleyen rejide görevli kadın çalışana ‘salak mısın’ diyen Navruz, daha sonra dövmekle tehdit ederek üzerine yürüdü.Set ekininin tepki göstermesi üzerine Navruz, çekimleri yarıda bırakıp arabasıyla uzaklaştı.Pazar akşamları ekranlara gelen dizi TRT'de alınan kararla salı gününe çekilmişti.TRT 1’in yapımını Üs Yapım’ın, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği Elimi Bırakma'nın başrollerini Alp Navruz, Alina Boz, Ebru Aykaç, Gökçe Yanardağ, Dolunay Soysert, Emre Bey ve Seray Gözler’in paylaşıyor (Kaynak:www.medyaradar.com)