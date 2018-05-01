Elimde kanıt var!

Magazin - 01.05.2018 14:49

Yattara'nın Survivor özlemi!

2016 yılında Survivor yarışmasına katılan İbrahim Yattara, oyunlardaki performansıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.İki çocuk babası İbrahim Yattara, eşini çok sevse de çapkınlığı bırakmamıştı.Trabzonspor'un efsane futbolcusu Yattara, önceki gecce bir arkadaşıyla polis çevirmesinde görüntülendi.Hemen telefonuna sarılan futbolcu, "Bakın yanımda kız arkadaş yok, yarın yanlış bir şey yazarsanız bu videoyu kanıt olarak çekiyorum" diyerek kameramanları videoya aldı.