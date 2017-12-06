'Babamın Günahları' dizisi ile ekranlara dönecek olan Mustafa Uğurlu, önceki akşam sevgilisiyle Cihangir’de görüntülendi. El ele Cihangir’in arka sokaklarında turlayan Mustafa Uğurlu ile sevgilisi, mutlu halleriyle dikkati çekti. Uğurlu, "Kolay gelsin" dedikten sonra yoluna devam etti.
Kaynak: milliyet.com.tr
Ele ele mutlu aşıklar!
Mustafa Uğurlu, önceki akşam sevgilisiyle Cihangir’de görüntülendi. El ele Cihangir’in arka sokaklarında turlayan Mustafa Uğurlu ile sevgilisinin mutlu halleriyle dikkati çekti.Magazin - 06.12.2017 20:20
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