Elçin Sangu'dan 'abartı'sız paylaşım!

Elçin Sangu'dan radikal karar! Artık...
Instagram'dan bir fotoğrafını paylaşan Sangu, takipçilerine göz makyajıyla ilgili tüyolar verdi.
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Sangu, paylaşımının altına "Göz makyajını abartmayı hiç sevmem, o yüzden vurgulamadım. Hele ışıltı pırıltı hiç sevmem" notunu düştü.
Elçin Sangu'nun yüksek enerjisi!
Abartısız paylaşımıyla dikkat çeken güzel oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
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