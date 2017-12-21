Elçin Sangu'dan 'abartı'sız paylaşım!

Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yaptığı 'abartı'sız paylaşımıyla dikkat çekti. Sangu, paylaşımında göz makyajında abartıyı sevmediğini belirterek bunu özellikle vurguladığını söyledi.

Magazin - 21.12.2017 21:10
Elçin Sangu'dan 'abartı'sız paylaşım!
Son olarak geçtiğimiz haftalarda Mutluluk Zamanı adlı film ile seyirci karşısına çıkan oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına sürpriz yaptı.

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Elçin Sangu'dan radikal karar! Artık...



Instagram'dan bir fotoğrafını paylaşan Sangu, takipçilerine göz makyajıyla ilgili tüyolar verdi.

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Sangu, paylaşımının altına "Göz makyajını abartmayı hiç sevmem, o yüzden vurgulamadım. Hele ışıltı pırıltı hiç sevmem" notunu düştü.


Elçin Sangu'nun yüksek enerjisi!

Elçin Sangu'nun yüksek enerjisi!



Abartısız paylaşımıyla dikkat çeken güzel oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

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