Elçin Sangu'dan 'abartı'sız paylaşım!

Magazin - 21.12.2017 21:10

Elçin Sangu'dan radikal karar! Artık...

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Son olarak geçtiğimiz haftalarda Mutluluk Zamanı adlı film ile seyirci karşısına çıkan oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına sürpriz yaptı.Instagram'dan bir fotoğrafını paylaşan Sangu, takipçilerine göz makyajıyla ilgili tüyolar verdi.Sangu, paylaşımının altına "Göz makyajını abartmayı hiç sevmem, o yüzden vurgulamadım. Hele ışıltı pırıltı hiç sevmem" notunu düştü.Abartısız paylaşımıyla dikkat çeken güzel oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.